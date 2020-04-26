В Киеве за сутки на COVID-19 заболели еще 29 человек, один человек умер

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 29 человек. 10 из них - медики. Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.