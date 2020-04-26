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В Киеве за сутки на COVID-19 заболели еще 29 человек, один человек умер

В Киеве за сутки на COVID-19 заболели еще 29 человек, один человек умер

Киев  •  УНН

 • 13724 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 29 человек. 10 из них - медики. Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

"Друзья! Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 29 человек. 10 из них - медики. Один случай за минувшие сутки - к сожалению, летальный", - сообщил Кличко.

Всего в в столице уже 1 188 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Заболели 15 женщин в возрасте от 27 до 70 лет. И две девочки - 4 и 12 лет. А также 9 мужчин от 25 до 70 лет. И 3 мальчика - 4, 10 и 17 лет.

"Очень важными будут следующие две недели. Чтобы у нас резко не увеличилось количество больных, я призываю всех соблюдать правила! Потерпеть еще немного", - добавил столичный мэр.

Напомним, по состоянию на 9 часов 26 апреля из-за пандемии коронавируса в Украине умерло 209 человек.

Украинские Национальные Новости

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