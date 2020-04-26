У Києві за добу на COVID-19 захворіли ще 29 осіб, одна людина померла
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Кількість киян, у яких за минулу добу лабораторно пiдтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 29 людей. 10 з них - медики. Про це на своїй сторінці у Facebook написав мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.
"Друзі! Кількість киян, у яких за минулу добу лабораторно пiдтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 29 людей. 10 з них - медики. Один випадок за минулу добу - на жаль, летальний", - повідомив Кличко.
Загалом у в столиці вже 1188 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.
Захворіли 15 жінок віком від 27 до 70-ти років. І дві дівчинки - 4 та 12 років. А також 9 чоловіків від 25 до 70 років. Та 3 хлопчики - 4, 10 та 17 років.
"Дуже важливими будуть наступних два тижні. Щоб у нас різко не збільшилася кількість хворих, я закликаю всіх дотримуватися правил! Потерпіти ще трохи", - додав столичний мер.
Нагадаємо, станом на 9 годину 26 квітня через пандемію коронавірусу в Україні померло 209 осіб.