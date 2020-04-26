У Києві за добу на COVID-19 захворіли ще 29 осіб, одна людина померла

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Кількість киян, у яких за минулу добу лабораторно пiдтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 29 людей. 10 з них - медики. Про це на своїй сторінці у Facebook написав мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.