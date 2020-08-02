В Киеве за сутки COVID-19 заболели 110 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Заболевания коронавирусом обнаружили еще у 110 жителей Киева. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"Количество жителей Киева, у которых обнаружили коронавирус, увеличилось за минувшие сутки на 110 человек. На сегодня в столице уже 8452 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - сообщил Кличко.
Среди заболевших 57 женщин в возрасте от 20 до 81 лет и две девочки - 15 и 16 лет. А также 47 мужчин в возрасте от 19 до 75 лет и четверо мальчиков от трех до 11 лет.
В больницы столицы госпитализировали 12 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.
За минувшие сутки выздоровели 13 человек. Всего коронавирус преодолели 2994 жителя Киева.
Напомним, в Украине на утро 2 августа зафиксировано уже 72 168 случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев вновь увеличилась - до более 1100.