У Києві за добу на COVID-19 захворіли 110 осіб

"Кількість мешканців Києва, в яких виявили коронавірус, збільшилась за минулу добу на 110 людей. На сьогодні в столиці вже 8452 підтверджених випадки захворювання на COVID-19", - повідомив Кличко.

Серед тих, хто захворіли: 57 жінок віком від 20 до 81 років і дві дівчинки – 15 і 16 років. А також 47 чоловіків віком від 19 до 75 рокiв і четверо хлопчиків від трьох до 11 років.

До лікарень столиці госпіталізували 12 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

За минулу добу одужали 13 людей. Усього коронавірус подолали 2994 мешканця Києва.

Нагадаємо, в Україні на ранок 2 серпня зафіксовано вже 72 168 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків знову збільшилась — до понад 1100.