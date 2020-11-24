В Киеве за сутки COVID-19 подтвердили еще у более чем 1400 человек

"За прошедшие сутки в Киеве еще 1422 больных коронавирусом (коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.). Умерли 30 человек. Всего коронавирус унес жизни 1173 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 61640", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заболели:

▪️ 865 женщин (в возрасте от 18 до 84 лет);

▪️ 471 мужчина (от 19 до 86 лет);

▪️ 51 девочка (от 9 месяцев до 17 лет);

▪️ 35 мальчиков (от 23 дней до 16 лет).

"Заболел также 81 медик. В больницы столицы госпитализировали 68 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 347 человек. Всего коронавирус преодолел 21091 житель Киева. Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили: в Деснянском районе - 427, в Подольском - 170 и в Дарницком районе - 159", - резюмировал Кличко.

Как сообщалось ранее в УНН, в Украине на 8 часов 24 ноября зафиксировано уже 647 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки - 12 287. Также в Минздраве назвали регионы с наихудшей эпидситуацией, а также регионы-лидеры по приросту случаев COVID-19 за сутки.