У МОЗ назвали регіони з найгіршою епідситуацією

За даними МОЗ, до послаблення карантину не готові: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області та місто Київ.

Серед них найбільший показник захворюваності на 100 тис. населення: у Сумській області – 808,9 (+), у Черкаській області – 684,1 (+) та у Чернівецькій області – 653,0 (-).

Найнижчий показник захворюваності: у Кіровоградській області – 134,8 (+), у Луганській області - 160,0 (-) і у Вінницькій області – 187,9 (-).

Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні на 8 годину 24 листопада вже 647 тис. випадків COVID-19, за добу - 12 287.

Нагадаємо, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.