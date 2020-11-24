В Минздраве назвали регионы с наихудшей эпидситуацией
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. По состоянию на 24 ноября ситуация с распространением коронавирусной болезни COVID-19 не позволяет ослаблять карантин во всех областях Украины и в Киеве. Наихудшая ситуация с готовностью к ослаблению ограничений - в Сумской, Черкасской областях и на Буковине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
По данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская области и город Киев.
Среди них наибольший показатель заболеваемости на 100 тыс. населения: в Сумской области - 808,9 (+), в Черкасской области - 684,1 (+) и в Черновицкой области - 653,0 (-).
Самый низкий показатель заболеваемости: в Кировоградской области - 134,8 (+), в Луганской области - 160,0 (-) и в Винницкой области - 187,9 (-).
Как сообщалось ранее в УНН, в Украине на 8 часов 24 ноября уже 647 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 12 287.
Напомним, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.