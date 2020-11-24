У Києві за добу COVID-19 підтвердили ще у понад 1400 осіб

"За минулу добу у Києві ще 1422 хворих на коронавірус (на коронавірусну хворобу COVID-19 - ред.). Померли 30 людей. Усього коронавірус забрав життя 1173 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні у столиці вже 61640", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що захворіли:

▪️ 865 жінок (віком від 18 до 84 років);

▪️ 471 чоловік (від 19 до 86 рокiв);

▪️ 51 дівчинка (від 9 місяців до 17 років);

▪️ 35 хлопчиків (від 23 днів до 16 років).

"Захворів також 81 медик. До лікарень столиці госпіталізували 68 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за минулу добу 347 людей. Усього коронавірус подолав 21091 мешканець Києва. Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили: у Деснянському районі – 427, у Подільському — 170 та у Дарницькому районі – 159", - резюмував Кличко.

Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні на 8 годину 24 листопада зафіксовано вже 647 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу - 12 287. Також у МОЗ назвали регіони з найгіршою епідситуацією, а також регіони-лідери за приростом випадків COVID-19 за добу.