В Киеве за сутки 98 новых случаев коронавируса, умерло 12 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. За прошедшие сутки в Киеве зафиксировали 98 новых случаев заболевания коронавирусом, умерло 12 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает УНН.
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"Плюс 98 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (всего 199 175). Еще 12 летальных случаев от вируса (всего 4838)", - сообщил Кличко.
Детали
По данным мэра Киева, среди заболевших 51 женщина в возрасте от 19 до 91 года, 45 мужчин в возрасте от 19 до 83 лет, 1 девочка в возрасте 5 лет и 1 мальчик в возрасте 3 года.
Больше всего случаев заболевания за сутки обнаружили в районах: Святошинском (25), Шевченковском (16) и в Соломенском (15).
Отмечается, что из-за коронавируса госпитализировали 20 больных. Также с подозрением на COVID-19 и пневмониями госпитализированы еще 143 человека. Преодолели коронавирус за сутки 51 человек (всего 128 208).
Добавим
В Украине зафиксировано уже 2,124 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 10 мая, - 2,2 тысячи.