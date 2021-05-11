У Києві за добу 98 нових випадків коронавірусу, померло 12 людей

Цитата:

"Плюс 98 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 199 175). Ще 12 летальних випадків від вірусу (загалом 4838)", - повідомив Кличко.

Деталі

За даними мера Києва, серед захворілих 51 жінка віком від 19 до 91 року, 45 чоловіків віком від 19 до 83 років, 1 дівчинка віком 5 років та 1 хлопчик віком 3 роки.

Найбільше випадків захворювання за добу виявили в районах: Святошинському (25), Шевченківському (16) та у Солом’янському (15).

Зазначається, що через коронавірус госпіталізували 20 хворих. Також з підозрою на COVID-19 та пневмоніями госпіталізовано ще 143 людини. Подолало коронавірус за добу 51 людина (загалом 128 208).

Додамо

В Україні зафіксовано вже 2,124 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 10 травня, - 2,2 тисячі.