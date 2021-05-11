У Києві за добу 98 нових випадків коронавірусу, померло 12 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Минулої доби в Києві зафіксували 98 нових випадків захворювання на коронавірус, померло 12 людей. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає УНН.
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"Плюс 98 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 199 175). Ще 12 летальних випадків від вірусу (загалом 4838)", - повідомив Кличко.
Деталі
За даними мера Києва, серед захворілих 51 жінка віком від 19 до 91 року, 45 чоловіків віком від 19 до 83 років, 1 дівчинка віком 5 років та 1 хлопчик віком 3 роки.
Найбільше випадків захворювання за добу виявили в районах: Святошинському (25), Шевченківському (16) та у Солом’янському (15).
Зазначається, що через коронавірус госпіталізували 20 хворих. Також з підозрою на COVID-19 та пневмоніями госпіталізовано ще 143 людини. Подолало коронавірус за добу 51 людина (загалом 128 208).
Додамо
В Україні зафіксовано вже 2,124 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 10 травня, - 2,2 тисячі.