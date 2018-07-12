В Киеве из окна выпала 7-летняя девочка
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. В результате падения из окна в Святошинском районе столицы погиб 7-летний ребенок. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Киева, передает УНН.
“Трагедия произошла в среду, 11 июля, на бульваре Кольцова. От полученных травм ребенок скончался в больнице”, - говорится в сообщении.
После того, как по номеру 102 поступил звонок, на место происшествия выехала патрульная полиция, следственно-оперативная группа и медики. Работники ювенальной превенции провели собеседование с родственниками девочки, чтобы установить все обстоятельства трагического инцидента.
Событие должным образом зарегистрировано в журнале Единого учета заявлений и сообщений Святошинского управления полиции.
Как сообщал УНН, на во Львовской области 8-летняя девочка выпала с четвертого этажа.
Напомним, в Киеве на улице Гната Юры выпал из окна 12 этажа мальчик 2014 года рождения.