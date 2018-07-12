У Києві з вікна випала 7-річна дівчинка
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. У результаті падіння з вікна у Святошинському районі столиці загинула 7-річна дитина. Про це повідомила прес-служба Національної поліції Києва, передає УНН.
“Трагедія сталася у середу, 11 липня, на бульварі Кольцова. Від отриманих травм дитина померла у лікарні”, — йдеться у повідомленні.
Після того, як за номером 102 надійшов дзвінок, на місце події виїхала патрульна поліція, слідчо-оперативна група та медики. Працівники ювенальної превенції провели співбесіду з родичами дівчинки, аби встановити всі обставини трагічного інциденту.
Подія належним чином зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Святошинського управління поліції.
Як повідомляв УНН, На Львівщині 8-річна дівчинка випала з четвертого поверху.
Нагадаємо, у Києві на вулиці Гната Юри випав з вікна 12 поверху хлопчик 2014 року народження.