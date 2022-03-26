В Киеве с 28 марта начнут выключать отопление
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. О прекращении отопительного сезона говорится в распоряжении, которое подписал председатель Киевской городской военной администрации Николай Жирнов. Об этом сообщает УНН.
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"Отключение систем отопления в учреждениях здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, дошкольного и общего среднего образования, а также в социально-медицинских учреждениях проводить за письменным заявкам их руководителей", — написано в документе.