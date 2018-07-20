В Киеве установлено более 100 контейнеров для сбора опасных отходов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. На территории Киева есть более 100 контейнеров для сбора опасных отходов у населения. Об этом на странице сообщества "Микрорайон Татарка" в Facebook написал активист Владимир Школьник, передает УНН.
Такие контейнеры установлены по всей столице, за исключением - микрорайона Татарки, добавил он.
"Не дело, чтобы Татарка отставала в этом вопросе, как мне кажется", - считает Школьник.
Активист предложил пользователям Facebook проголосовать за или против установки контейнеров для сбора использованных ламп и батареек на территории микрорайона.
Приобщиться к голосованию можно здесь.
Напомним, недавно в Украине отсутствовали государственные пункты сбора опасных отходов у населения. Избавиться от токсичных отходов людям помогли волонтеры и компании - утилизаторы опасных отходов. В частности, в Обухове такие контейнеры в апреле 2017 установила компания "Тарком Экосервис" при содействии местных властей. С тех пор жители города и больницы сдали более 4000 ртутьсодержащих (люминесцентных) ламп и 400 кг использованных батареек.