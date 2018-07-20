У Києві встановлено понад 100 контейнерів для збору небезпечних відходів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. На території Києва є понад 100 контейнерів для збору небезпечних відходів у населення. Про це на сторінці спільноти "Мікрорайон Татарка" у Facebook написав активіст Володимир Школьнік, передає УНН.
Такі контейнери встановлені по всій столиці, за винятком - мікрорайону Татарки, додав він.
"Не діло, щоб Татарка пасла задніх у цьому питанні, як мені здається", - вважає Школьнік.
Активіст запропонував користувачам Facebook проголосувати за або проти встановлення контейнерів для збору використаних ламп та батарейок на території мікрорайону.
Долучитись до голосування можна тут.
Нагадаємо, донедавна в Україні були відсутні державні пункти збору небезпечних відходів у населення. Позбутися токсичних відходів людям допомогли волонтери і компанії — утилізатори небезпечних відходів. Зокрема, в Обухові такі контейнери в квітні 2017 року встановила компанія “Тарком Екосервіс” за сприяння місцевої влади. Відтоді жителі міста і лікарні здали понад 4 тисячі ртутьвмісних (люмінесцентних) ламп і 400 кг використаних батарейок.