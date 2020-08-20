В столице впервые в Украине автоматизируют систему потребностей учебных заведений

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 85441 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102332 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 127365 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107697 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127771 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101352 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102156 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104064 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101962 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101509 просмотра

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В столице впервые в Украине автоматизируют систему потребностей учебных заведений

В столице впервые в Украине автоматизируют систему потребностей учебных заведений

Киев  •  УНН

 • 11887 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Впервые в истории страны будет автоматизирована система потребностей учебных заведений Киева. Об этом заявил и.о. первого заместителя главы КГГА Валентин Мондриевский, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Киев - тестовая площадка важных образовательных реформ и проектов. Один из таких - карта образовательных потребностей. Ее идея заключается в создании единой аналитической системы информации о техническом состоянии школ и садиков Киева. Благодаря этому приоритетность ремонтов и закупок будет теперь определяться автоматически, без ручного управления", - отметил Мондриевский.

По его словам, собрана вся информация о состоянии кровли, фасадов, учебных классов, мест общего пользования и благоустройстве территорий и теперь есть данные для определения приоритетности школ, которые в первую очередь требуют внимания и ресурсов.

"Сегодня уже внесено более 60 тысяч показателей относительно технического состояния и материально-технического обеспечения образовательных учреждений", - сказал Мондриевский.

Он добавил, что система дает возможность группирования приоритетных заведений как в районах, так и в городе в целом, по отдельным программам и видам работ.

"2021 год должен стать революционным в своевременных и необходимых ремонтах для школ и садиков. Такая практика позволит нам не только оперативно отслеживать техническое состояние учебных заведений, но и развивать и строить образовательную инфраструктуру столицы планомерно и сбалансированно. Ведь мы понимаем, что условия для обучения в Киеве должны быть одинаково комфортными для всех", -рассказал Мондриевский.

Напомним, Кабмин одобрил реформу питания в школах.

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