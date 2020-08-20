В столице впервые в Украине автоматизируют систему потребностей учебных заведений
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Впервые в истории страны будет автоматизирована система потребностей учебных заведений Киева. Об этом заявил и.о. первого заместителя главы КГГА Валентин Мондриевский, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"Киев - тестовая площадка важных образовательных реформ и проектов. Один из таких - карта образовательных потребностей. Ее идея заключается в создании единой аналитической системы информации о техническом состоянии школ и садиков Киева. Благодаря этому приоритетность ремонтов и закупок будет теперь определяться автоматически, без ручного управления", - отметил Мондриевский.
По его словам, собрана вся информация о состоянии кровли, фасадов, учебных классов, мест общего пользования и благоустройстве территорий и теперь есть данные для определения приоритетности школ, которые в первую очередь требуют внимания и ресурсов.
"Сегодня уже внесено более 60 тысяч показателей относительно технического состояния и материально-технического обеспечения образовательных учреждений", - сказал Мондриевский.
Он добавил, что система дает возможность группирования приоритетных заведений как в районах, так и в городе в целом, по отдельным программам и видам работ.
"2021 год должен стать революционным в своевременных и необходимых ремонтах для школ и садиков. Такая практика позволит нам не только оперативно отслеживать техническое состояние учебных заведений, но и развивать и строить образовательную инфраструктуру столицы планомерно и сбалансированно. Ведь мы понимаем, что условия для обучения в Киеве должны быть одинаково комфортными для всех", -рассказал Мондриевский.
Напомним, Кабмин одобрил реформу питания в школах.