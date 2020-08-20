У столиці вперше в Україні автоматизують систему потреб закладів освіти
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Уперше в історії країни буде автоматизовано систему потреб закладів освіти Києва. Про це заявив в.о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський, передає УНН з посиланням на пресслужбу КМДА.
"Київ – тестовий майданчик важливих освітніх реформ і проєктів. Один з таких – карта освітніх потреб. Її ідея полягає у створенні єдиної аналітичної системи інформації про технічний стан шкіл та садочків Києва. Завдяки цьому пріоритетність ремонтів та закупівель буде тепер визначатись автоматично, без ручного управління", – зазначив Мондриївський.
За його словами, зібрано всю інформацію про стан покрівель, фасадів, навчальних класів, місць загального користування та благоустрій територій і тепер є дані для визначення пріоритетності шкіл, які в першу чергу потребують уваги та ресурсів.
"Сьогодні вже внесено понад 60 тисяч показників з технічного стану та матеріально-технічного забезпечення освітніх закладів", – сказав Мондриївський.
Він додав, що система дає можливість групування пріоритетних закладів як у районах, так і у місті загалом, за окремими програмами та видами робіт.
"2021 рік має стати революційним у своєчасних та необхідних ремонтах для шкіл і садочків. Така практика дозволить нам не лише оперативно відслідковувати технічний стан закладів освіти, а й розвивати та розбудовувати освітню інфраструктуру столиці планомірно і збалансовано. Адже ми розуміємо, що умови для навчання у Києві мають бути однаково комфортними для всіх", –розповів Мондриївський.
Нагадаємо, Кабмін схвалив реформу харчування в школах.