В Киеве ночью ожидаются заморозки
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Ночью 9 апреля в Киеве ожидаются заморозки до -2°С. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"Ночью 9 апреля в столице на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-2° (І уровень опасности - желтый). Также завтра будет ясно, без осадков, ветер переменных направлений, 3-8 м/с, температура днем 17-19° тепла ", - говорится в сообщении.
Также в КГГА напомнили о необходимости соблюдения противоэпидемических мероприятий, в частности, что без необходимости не стоит выходить из дома.
Напомним, в Киеве зафиксировали новые случаи COVID-19 в семи районах.