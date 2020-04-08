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У Києві вночі очікуються заморозки

У Києві вночі очікуються заморозки

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. Уночі 9 квітня у Києві очікуються заморозки до -2°С. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу КМДА.

“Уночі 9 квітня в столиці на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-2° (І рівень небезпечності – жовтий). Також завтра буде ясно, без опадів, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, температура вдень 17-19° тепла”, - йдеться у повідомленні.

Також в КМДА нагадали про необхідність дотримання протиепідемічних заходів, зокрема, що без нагальної потреби не варто виходити з дому.

Нагадаємо, у Києві зафіксували нові випадки COVID-19 у семи районах.

Українські Національні Новини

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Київ

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