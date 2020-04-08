У Києві вночі очікуються заморозки
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Уночі 9 квітня у Києві очікуються заморозки до -2°С. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу КМДА.
“Уночі 9 квітня в столиці на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-2° (І рівень небезпечності – жовтий). Також завтра буде ясно, без опадів, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, температура вдень 17-19° тепла”, - йдеться у повідомленні.
Також в КМДА нагадали про необхідність дотримання протиепідемічних заходів, зокрема, що без нагальної потреби не варто виходити з дому.
Нагадаємо, у Києві зафіксували нові випадки COVID-19 у семи районах.