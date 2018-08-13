В Киеве в результате столкновения двух автомобилей пострадали 5 человек

"По предварительной информации произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей "ВАЗ" и "Волга" на перекрестке, в результате которого пострадали 5 человек. Все они находятся в медицинских учреждениях, где им оказывают необходимую помощь", - рассказали в полиции.

Правоохранители добавили, что сейчас на месте ДТП работают следователи, которые устанавливают все детали произошедшего.

Напомним, в дорожной аварии на Львовщине погиб 27-летний байкер и пострадали пять человек. Среди них двое - дети.

Как сообщал УНН, в Великомихайловском районе Одесской области спасатели достали погибшего водителя микроавтобуса с истерзанной за ДТП автомобиля.