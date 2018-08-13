В Киеве в результате столкновения двух автомобилей пострадали 5 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. В Деснянском районе Киева в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали 5 человек. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации полиции города Киева.
"По предварительной информации произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей "ВАЗ" и "Волга" на перекрестке, в результате которого пострадали 5 человек. Все они находятся в медицинских учреждениях, где им оказывают необходимую помощь", - рассказали в полиции.
Правоохранители добавили, что сейчас на месте ДТП работают следователи, которые устанавливают все детали произошедшего.
Напомним, в дорожной аварии на Львовщине погиб 27-летний байкер и пострадали пять человек. Среди них двое - дети.
Как сообщал УНН, в Великомихайловском районе Одесской области спасатели достали погибшего водителя микроавтобуса с истерзанной за ДТП автомобиля.