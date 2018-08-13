У Києві внаслідок зіткнення двох автівок постраждало 5 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. У Деснянському районі Києва внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів постраждало 5 осіб. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікації поліції міста Києва.
“За попередньою інформацією сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів „ВАЗ“ та „Волга“ на перехресті, в наслідок якої постраждало 5 осіб. Усі вони знаходяться у медичних закладах, де їм надають необхідну допомогу”, — розповіли у поліції.
Правоохоронці додали, що наразі на місці ДТП працюють слідчі, які встановлюють всі деталі події.
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