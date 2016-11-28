В Киеве открыли выставку для незрячих людей
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В экспозиционной зале Успенского собора Киево-Печерской лавры состоялась поп-арт выставка "Касаясь, вижу: великие украинцы", передает корреспондент УНН.
На выставке представлены бюсты выдающихся фигур украинского государства для тактильного восприятия незрячими и людьми с проблемами зрения.
Скульптуры сделаны из гипса и покрыты акриловыми красками. Использование цветов в создании каменных портретов Леси Украинки, Тараса Шевченко, Ивана Франко, Андрея Шептицкого, Александра Довженко и других известных личностей не случайно.
Как заметил один из авторов Василий Одрехивский, цвет был применен в рамках терапии для того, чтобы незрячие могли лучше узнать этих личностей.
"Есть разные степени незрячести. И цвет направлен преодолеть барьер незрячести. Яркий цвет воспринимается больше слепым человеком, чем просто белые или серые портреты", - отметил скульптор.
К тому же, благодаря аудиомедийному средству, встроенному в отдельную инсталляцию, можно через наушники послушать биографию того или иного человека. Биографии озвучили известные украинские музыкальные исполнители: Александр Пономарев, Тина Кароль, Оксана Билозир, Павел Табаков и другие.
Проект, который уже год "путешествует" Украиной, открыли в Киево-Печерской лавре к Международному дню людей с инвалидностью. Следующим городом показа экспозиции станет Славянск.