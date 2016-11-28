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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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В Киеве открыли выставку для незрячих людей

Киев • УНН

 • 14215 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. В экспозиционной зале Успенского собора Киево-Печерской лавры состоялась поп-арт выставка "Касаясь, вижу: великие украинцы", передает корреспондент УНН.

В Киеве открыли выставку для незрячих людей

На выставке представлены бюсты выдающихся фигур украинского государства для тактильного восприятия незрячими и людьми с проблемами зрения.

Скульптуры сделаны из гипса и покрыты акриловыми красками. Использование цветов в создании каменных портретов Леси Украинки, Тараса Шевченко, Ивана Франко, Андрея Шептицкого, Александра Довженко и других известных личностей не случайно.

Как заметил один из авторов Василий Одрехивский, цвет был применен в рамках терапии для того, чтобы незрячие могли лучше узнать этих личностей.

"Есть разные степени незрячести. И цвет направлен преодолеть барьер незрячести. Яркий цвет воспринимается больше слепым человеком, чем просто белые или серые портреты", - отметил скульптор.

К тому же, благодаря аудиомедийному средству, встроенному в отдельную инсталляцию, можно через наушники послушать биографию того или иного человека. Биографии озвучили известные украинские музыкальные исполнители: Александр Пономарев, Тина Кароль, Оксана Билозир, Павел Табаков и другие.

Проект, который уже год "путешествует" Украиной, открыли в Киево-Печерской лавре к Международному дню людей с инвалидностью. Следующим городом показа экспозиции станет Славянск.

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