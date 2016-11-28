У Києві відкрили виставку для незрячих людей
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. В експозиційній залі Успенського собору Києво-Печерської лаври відбулася поп-арт виставка "Торкаючись, бачу: великі українці", передає кореспондент УНН.
На виставці представлено погруддя визначних постатей українського державотворення для тактильного сприйняття незрячими та людьми з проблемами зору.
Скульптури зроблені з гіпсу та покриті акриловими фарбами. Використання кольорів у творені кам’яних портретів Лесі Українки, Тараса Шевченка, Івана Франка, Андрея Шептицького, Олександра Довженка та інших визначних осіб не випадкове.
Як зауважив один із авторів Василь Одрехівський, колір був застосований у рамках терапії для того, щоб незрячі могли краще пізнати цих особистостей.
"Є різні ступені незрячості. І колір спрямований подолати бар’єр незрячості. Яскравий колір сприймається більше незрячою людиною, ніж просто білі чи сірі портрети", – зазначив скульптор.
До того ж, завдяки аудіомедійному засобу, який вмонтований до окремої інсталяції, можна через навушники послухати біографію тієї чи іншої людини. Біографії озвучили відомі українські музичні виконавці: Олександр Пономарьов, Тіна Кароль, Оксана Білозір, Павло Табаков та інші.
Проект, який вже рік "подорожує" Україною, відкрили у Києво-Печерській лаврі до Міжнародного дня людей з інвалідністю. Наступним містом показу експозиції стане Слов’янськ.