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В Киеве открыли обновленную наземную часть Почтовой площади

Киев • УНН

 • 21760 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. В Киеве открыли после реконструкции наземную пешеходную часть Почтовой площади, где также установлена скульптурная композиция, которая символизирует основателей столицы, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

В Киеве открыли обновленную наземную часть Почтовой площади

На верхней части пешеходной зоны Почтовой площади, которая выходит на Владимирский спуск, Киевский городской председатель Виталий Кличко открыл скульптурную композицию авторства киевского художника Владимира Журавля. Это фигуры четверых детей - трех мальчиков и девочки, прообразы Кия, Щека, Хорива и их сестры Лыбеди - которые запускают бумажные кораблики по Днепру.

"Они играют корабликами на карте города. Можно там постоять, рассматривая карту, посмотреть на то, каким стал Киев", - отметил городской голова.

На карте обозначены интересующие туристов места: памятники, церкви, парки и тому подобное. По периметру можно прочитать на украинском и английском фрагмент из "Повести временных лет" Нестора-летописца об основании Киева.

Виталий Кличко отметил, что после открытия "детского" памятника в столице может появиться новая традиция для молодоженов, которые хотят ребенка конкретной пола: приехать на Почтовую площадь и потереть фигурку мальчика или девочки.

На Почтовой площади расширили прогулочную зону и обустроили кроме центрального проход из тротуарной части Владимирского спуска через новую смотровую площадку.

На площади уже работает фонтан, оборудованы клумбы и газоны, высажены молодые деревья. Почтовая площадь также является одной из пяти официальных фан-зон "Евровидение-2017", поэтому там можно будет посмотреть трансляцию официальных мероприятий конкурса. А со следующей недели из причалов рядом можно будет отправиться в МВЦ на речном трамвайчике.

Напомним, с 8 мая начнет работу речной трамвай в столице.

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