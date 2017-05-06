У Києві відкрили оновлену наземну частину Поштової площі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. У Києві відкрили після реконструкції наземну пішохідну частину Поштової площі, де також встановлена скульптурна композиція, яка символізує засновників столиці, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.
На верхній частині пішохідної зони Поштової площі, яка виходить на Володимирський узвіз, Київський міський голова Віталій Кличко відкрив скульптурну композицію авторства київського митця Володимира Журавля. Це фігури чотирьох дітей – трьох хлопчиків та дівчинки, прообрази Кия, Щека, Хорива та їх сестри Либіді – які запускають паперові кораблики Дніпром.
"Вони граються корабликами на карті міста. Можна там постояти, розглядаючи карту, подивитися на те, яким став Київ", – наголосив міський голова.
На карті позначені цікаві для туристів місця: пам’ятники, церкви, парки тощо. По периметру можна прочитати українською й англійською фрагмент з "Повісті временних літ" Нестора-літописця про заснування Києва.
Віталій Кличко зазначив, що після відкриття "дитячого" пам’ятника у столиці може з’явитися нова традиція для молодят, які хочуть дитину конкретної статі: приїхати на Поштову та потерти фігурку хлопчика або дівчинки.
На Поштовій площі розширили прогулянкову зону та облаштували крім центрального прохід з тротуарної частини Володимирського узвозу через новий оглядовий майданчик.
На площі вже працює фонтан, облаштовані клумби та газони, висаджені молоді дерева. Поштова площа також є однією з п’яти офіційних фан-зон "Євробачення-2017", тому там можна буде переглянути трансляцію офіційних заходів конкурсу. А з наступного тижня з причалів поруч можна буде вирушити до МВЦ на річковому трамвайчику.
Нагадаємо, із 8 травня розпочне роботу річковий трамвай в столиці.