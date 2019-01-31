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В Киеве состоялся Турнир по греко-римской борьбе в память погибших воинов АТО и ООС

В Киеве состоялся Турнир по греко-римской борьбе в память погибших воинов АТО и ООС

Киев  •  УНН

 • 12607 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. В Киеве 26-27 января проходили весьма масштабные соревнования по греко-римской борьбе в честь погибших в АТО и ООС воинов, передает УНН.

Турнир, в котором принимали участие более 500 участников в возрасте от 9 до 16 лет, вызвал большую заинтересованность как со стороны СМИ, так и в некоторых властных структурах. Так, турнир посетил министр молодежи и спорта Игорь Жданов, серебряный призер Олимпийских игр и чемпион мира по классической борьбе Жан Беленюк и другие известные спортсмены и спортивные функционеры.

Соревнования проходили в спортивном комплексе “Меридиан”, который едва вместил всех желающих посмотреть на это действо.

Как написал сайт “Новости”, в соревнованиях приняли участие команды со всей Украины, а также — по 2 команды из Беларуси и Молдовы и по команде из Литвы и Эстонии.

Борьба на ковре оказалась ожесточенной, но, как говорили зрители и специалисты, честной. Противники, несмотря на свой молодой возраст, проявляли уважение друг другу до и после поединка. Но соревнования — есть соревнования, и в них, как всегда, были победители и побежденные, хотя в итоге победила дружба.

По результатам турнира первое место в командном зачете получили юные атлеты из г. Конотопа Сумской области, второе место завоевала столичная КДЮСШ “Школа Спорта”, а бронзовые награды достались команде из г. Кременчуг Полтавской области.

В своем комментарии Жан Беленюк обратил внимание, что когда он был таким же юным спортсменом, ему не пришлось участвовать в украинских соревнованиях в таких замечательных условиях и залах. “Замечательный турнир, шикарный зал”, — отметил чемпион.

В свою очередь Валентин Манько, мецент турнира, оценивая результаты соревнований, отметил, что юные украинские спортсмены доказали на этом турнире традиционную силу нашей борцовской школы.

Объясняя свою мотивацию по организации именно такого турнира, председатель благотворительного фонда “Воля” напомнил, что он и сам принимал активное участие в боях с российско — оккупационными войсками в трудный момент российской агрессии и похоронил немало своих боевых собратьев.

Тем более, что сам меценат увлекается спортивными единоборствами, а сегодня семейные спортивные традиции продолжает и его сын Владислав, который, кстати, занял первое место на этом турнире в весовой категории до 57 кг.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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