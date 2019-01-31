У Києві відбувся Турнір з греко-римської боротьби в пам’ять загиблих воїнів АТО та ООС

Турнір, в якому брали участь понад 500 учасників віком від 9 до 16 років, викликав неабияку зацікавленність як з боку ЗМІ, так і у деяких владних структурах. Так, турнір відвідав міністр молоді та спорту Ігор Жданов, срібний призер Олімпійських ігор і чемпіон світу з класичної боротьби Жан Беленюк та інші відомі спортсмени та спортивні функціонери.

Змагання відбувалися в спортивному комплексі “Меридіан”, який ледь вмістив всіх охочих подивитися на це дійство.

Як написав сайт “Новини”, в змаганнях взяли участь команди з усієї України, а також — по 2 команди з Білорусі та Молдови і по команді з Литви та Естонії.

Боротьба на килимі виявилася запеклою, але, як говорили глядачі та фахівці, чесною. Супротивники, не дивлячись на свій молодий вік, виказували повагу один одному до і після поєдинку. Але змагання — є змагання, і в них, як завжди, були переможці та переможені, хоча в результаті перемогла дружба.

За результатами турніру, перше місце у командному заліку отримали юні атлети з м. Конотопа Сумської області, друге місце виборола столична КДЮСШ “Школа Спорту”, а бронзові нагороди дісталися команді з м. Кременчук Полтавської області.

У своєму коментарі Жан Беленюк звернув увагу, що коли він був таким же юним спортсменом, йому не довелося брати участь в українських змаганнях в таких чудових умовах і залах. “Чудовий турнір, шикарний зал”, — наголосив чемпіон.

У свою чергу Валентин Манько, мецент турніру, оцінюючи результати змагань, відзначив, що юні українські спортсмени довели на цьому турнірі традиційну силу нашої борцівської школи.

Пояснюючи свою мотивацію з організації саме такого турніру, голова благодійного фонду “Воля” нагадав, що він і сам брав активну участь в боях з російсько — окупаційними військами у найважчий момент російської агресії і поховав немало своїх побратимів.

Тим більше, що сам меценат захоплюється спортивними єдиноборствами, а сьогодні сімейні спортивні традиції продовжує і його син Владислав, який, до речі, виборов перше місце на цьому турнірі у ваговій категорії до 57 кг.