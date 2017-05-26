В Киеве в луже "утонул" кроссовер
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. В одном из жилых массивов Шевченковского района Киева в луже "утонул" кроссовер. Об этом сообщает на своей странице в Facebook dtp.kiev, передает УНН.
"Киев. На Татарке утонул кроссовер. Объезжайте лужи",- говорится в сообщении.
Кроме того, пользователи соцсети сообщают об образовании глубоких луж на Южной Борщаговке неподалеку от Большой окружной, 5.
Отметим, накануне в столице прошел дождь.
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