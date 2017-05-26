У Києві в калюжі "потонув" кросовер
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. В одному з житлових масивів Шевченківського району Києва в калюжі "потонув" кросовер. Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook dtp.kiev, передає УНН.
"Київ. На Татарці потонув кросовер. Об'їжджайте калюжі", - йдеться в повідомленні.
Крім того, користувачі соцмережі повідомляють про утворення глибоких калюж на Південній Борщагівці неподалік від Великої кільцевої автомобільної, 5.
Відзначимо, напередодні в столиці пройшов дощ.
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