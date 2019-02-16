В Киеве в собственной квартире нашли труп пенсионера
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. В Киеве в собственной квартире нашли труп пенсионера 1936 года рождения. Об этом УНН сообщил источник в правоохранительных органах.
Тело мужчины найдено с открытой черепно-мозговой травмой.
Отмечается, что двери в квартиру были не закрыты, но признаков ограбления нет.
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По данному факту начато досудебное расследование ч.1 ст.115 УК Украины.
Как сообщал УНН, в лесу между селами в Житомирской области найден труп неизвестного, который был привязан к дереву.