В Киеве в собственной квартире нашли труп пенсионера

Тело мужчины найдено с открытой черепно-мозговой травмой.

Отмечается, что двери в квартиру были не закрыты, но признаков ограбления нет.



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По данному факту начато досудебное расследование ч.1 ст.115 УК Украины.



Как сообщал УНН, в лесу между селами в Житомирской области найден труп неизвестного, который был привязан к дереву.