У Києві у власній квартирі знайшли труп пенсіонера
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. У Києві у власній квартирі знайшли труп пенсіонера 1936 року народження. Про це УНН повідомило джерело у правоохоронних органах.
Тіло чоловіка знайдено з відкритою черепно-мозковою травмою.
Відмічається, що двері у квартиру були не зачинені, але ознак пограбування немає.
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За даним фактом розпочато досудове розслідування ч.1 ст.115 КК України.
Як повідомляв УНН, у лісі між селами в Житомирській області знайдено труп невідомого, прив’язаний до дерева.