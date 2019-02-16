У Києві у власній квартирі знайшли труп пенсіонера

Тіло чоловіка знайдено з відкритою черепно-мозковою травмою.

Відмічається, що двері у квартиру були не зачинені, але ознак пограбування немає.



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За даним фактом розпочато досудове розслідування ч.1 ст.115 КК України.



Як повідомляв УНН, у лісі між селами в Житомирській області знайдено труп невідомого, прив’язаний до дерева.