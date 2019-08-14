В Киеве у прокурора угнали Lexus
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. В столице у сотрудника прокуратуры угнали автомобиль Lexus. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
У сотрудника Генеральной прокуратуры Украины угнали автомобиль Lexus LX 570, припаркованный рядом с домом, в котором проживает прокурор.
Дарницкий райотдел полиции начал досудебное расследование по ст. 289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством).
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Как сообщал УНН, в Одессе у гражданки Беларуси, пенсионерки, угнали Lexus.