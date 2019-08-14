У Києві у прокурора викрали Lexus
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. У столиці у співробітника прокуратури викрали автомобіль Lexus. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
У співробітника Генеральної прокуратури України викрали автомобіль Lexus LX 570, припаркований поряд із будинком, у якому мешкає прокурор.
Дарницький райвідділ поліції розпочав досудове розслідування за ст. 289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом).
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Як повідомляв УНН, В Одесі у громадянки Білорусі, пенсіонерки, викрали Lexus.