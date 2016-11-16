В Киеве и в Одесской области гражданам прислали счета с завышенными тарифами на коммунальные услуги - П.Розенко

"Мы имеем неприятную ситуацию по Киеву и по Одесской области, где соответствующие предприятия выставили неправильные тарифы за пользование газом и жилищно-коммунальные услуги. Если вы обратили внимание, то на сегодняшний день фактически приостановлены отправки платежки в ЖЭК, в частности, в городе Киеве, на уровне примерно 15% только разослали людям, потому что нашли соответствующие ошибки и значительно были завышены тарифы на жилищно-коммунальные услуги”, - сказал он.

Также П.Розенко заявил, что ожидает, что предприятия, которые выставили такие платежки, сделают соответствующие перерасчеты, учитывая сезонный фактор.

"Я надеюсь, что после соответствующей реакции правительства все-таки соответствующие предприятия, которые выставили такие счета, сделают соответствующие перерасчеты. В ближайшее время должны быть официальные заявления этих предприятий о том, что действительно некорректно были выставлены такие счета, в частности, не были учтены сезонный фактор, и то, что температура не была ниже нормы и соответствующие корректирующие коэффициенты не были применены. Это является большим нарушением", - добавил он.