У Києві та на Одещині громадянам надіслали рахунки із завищеними тарифами на компослуги — П.Розенко
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. У Києві та в Одеській області громадянам надіслали рахунки із завищеними тарифами на комунальні послуги. Про це заявив віце-прем'єр України Павло Розенко на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
“Ми маємо неприємну ситуацію по Києву та по Одеській області, де відповідні підприємства виставили неправильні тарифи за користування газом і житлово-комунальних послуг. Якщо ви звернули увагу, то на сьогоднішній день фактично призупинене надсилання платіжки в ЖЕК, зокрема, в місті Києві, на рівні приблизно 15% тільки розіслали людям, тому що знайшли відповідні помилки і значно були завищені тарифи на житлово-комунальні послуги”, — сказав він.
Також П.Розенко заявив, що чекає на те, що підприємства, які виставили такі платіжки, зроблять відповідні перерахунки, враховуючи сезонний фактор.
“Я сподіваюся, що після відповідної реакції уряду все-таки відповідні підприємства, які виставили такі платіжки, зроблять відповідні перерахунки. Найближчим часом мають бути офіційні заяви цих підприємств про те, що справді некоректно були виставлені такі рахунки, зокрема, не були враховані сезонний фактор, і те, що температура не була нижчою норми і відповідні корегуючі коефіцієнти не були застосовані. Це є великим порушенням”, — додав він.