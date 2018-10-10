В Киеве будут судить двух разбойников за нападение на таксиста
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Столичные правоохранители задержали двух нападавших на водителя такси. Об этом сообщил отдел коммуникаций полиции Киева, передает УНН.
“Злоумышленники отказались оплатить проезд, начали требовать деньги, а когда он отказался — дважды ударили мужчину ножом и пытались убежать. По данному факту начато досудебное расследование. Открыто криминальное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) и ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины”, - говорится в сообщении.
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Во время патрулирования на проспекте Леся Курбаса работники полиции заметили, как из автомобиля выбежали двое неизвестных, а водитель стал звать на помощь. Правоохранители задержали одного злоумышленника, а другому удалось скрыться. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу и “скорую”.
Полицейские пообщались с задержанным, установили личность его сообщника, а через час задержали его. Предварительно установлено, что между водителем такси и пассажирами произошел конфликт из-за нежелания платить за проезд. В результате злоумышленники потребовали у него деньги, а когда услышали отказ — нанесли ножевые ранения.
Мужчин задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Это — 26-летний местный житель и 30-летний одессит, которые ранее привлекались к уголовной ответственности.
52-летнего пострадавшего с ножевыми ранениями лица и спины госпитализировали. Он находится под наблюдением врачей, его жизни ничего не угрожает. А задержанным грозит до 10 лет лишения свободы. Им объявлено о подозрении. На время следствия суд избрал злоумышленникам меру пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, суд вынес суровый приговор 27-летнему мужчине за резню в Киеве.