У Києві судитимуть двох розбійників за напад на таксиста

“Зловмисники відмовилися оплатити проїзд, почали вимагати гроші, а коли він відмовився — двічі вдарили чоловіка ножем і намагалися втекти. За даним фактом розпочато досудове розслідування. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) та ч. 2 ст. 187 (Розбій) Кримінального Кодексу України”, — йдеться у повідомленні.

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Під час патрулювання на проспекті Леся Курбаса працівники поліції помітили, як із автомобіля вибігли двоє невідомих, а водій почав кликати на допомогу. Правоохоронці затримали одного зловмисника, а іншому вдалося втекти. На місце події викликали слідчо-оперативну групу та “швидку”.

Поліцейські поспілкувались із затриманим, встановили особу його спільника, а за годину затримали його. Попередньо встановлено, що між водієм таксі та пасажирами стався конфлікт через небажання платити за проїзд. У результаті зловмисники почали вимагати у нього гроші, а коли почули відмову — нанесли ножові поранення.

Чоловіків затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це — 26-річний місцевий мешканець і 30-річний одесит, які раніше притягувалися до кримінальної відповідальності.

52-річного потерпілого із ножовими пораненнями обличчя та спини госпіталізували. Він перебуває під наглядом лікарів, його життю нічого не загрожує. А затриманим загрожує до 10-ти років позбавлення волі. Їм оголошено про підозру. На час слідства суд обрав зловмисникам міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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