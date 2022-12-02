В Киеве произошел сбой с покупкой разовых QR-билетов для проезда: когда починят

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КИЕВ. 2 декабря. УНН. В Киеве сегодня возникла небольшая "заминка" с приобретением разовых QR-билетов для проезда в общественном транспорте. Об этом журналисту УНН сообщила команда "Киева Цифрового" и добавила, что через 15 минут все "будет работать, как часы".

Так, сегодня киевляне жаловались, что не работает транспортный сервис покупки билетов.

Цитата

«Была небольшая заминка с приобретением только разовых QR-билетов. За 15 минут все будет работать, как часы», - сообщили в «Киеве Цифровом».

Дополнение

Власти Киева вместе с мобильными операторами разработали алгоритм бесперебойной связи на случай блекаута.

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