В Киеве произошел сбой с покупкой разовых QR-билетов для проезда: когда починят

Так, сегодня киевляне жаловались, что не работает транспортный сервис покупки билетов.

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«Была небольшая заминка с приобретением только разовых QR-билетов. За 15 минут все будет работать, как часы», - сообщили в «Киеве Цифровом».

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Власти Киева вместе с мобильными операторами разработали алгоритм бесперебойной связи на случай блекаута.