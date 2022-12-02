У Києві стався збій з купівлею разових QR-квитків для проїзду: коли полагодять
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. У Києві сьогодні виникла невелика "заминка" з придбанням разових QR-квитків для проїзду у громадському транспорті. Про це журналісту УНН повідомила команда "Києва Цифрового" та додала, що за 15 хвилин все "буде працювати, як годинник".
Так, сьогодні кияни скаржилися, що не працює транспортний сервіс купівлі квитків.
Цитата
«Була невеличка заминка з придбанням лише разових QR-квитків. За 15 хвилин все буде працювати, як годинник», - повідомили в «Києві Цифровому».
Доповнення
Влада Києва разом з мобільними операторами розробили алгоритм безперебійного зв'язку на випадок блекауту.