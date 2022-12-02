У Києві стався збій з купівлею разових QR-квитків для проїзду: коли полагодять

Так, сьогодні кияни скаржилися, що не працює транспортний сервіс купівлі квитків.

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«Була невеличка заминка з придбанням лише разових QR-квитків. За 15 хвилин все буде працювати, як годинник», - повідомили в «Києві Цифровому».

Доповнення

Влада Києва разом з мобільними операторами розробили алгоритм безперебійного зв'язку на випадок блекауту.