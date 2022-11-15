В Киеве минимум половина потребителей без света
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. В результате ракетных атак в Киеве минимум половина потребителей осталась без света. Об этом в Telegram сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает УНН.
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"Из-за массированной ракетной атаки по распоряжению НЭК Укрэнерго энергетики начали экстренные отключения света по всей Украине. В частности, и в столице. Это необходимый шаг для сбалансирования энергосистемы и избегания аварий на оборудовании. Графики стабилизационных отключений пока не действуют! В столице без света предварительно по меньшей мере половина клиентов", – сообщил Кличко.
Напомним
Сегодня в результате вражеской атаки в Киеве предварительно сбили четыре ракеты.