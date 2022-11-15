У Києві щонайменше половина споживачів без світла
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Внаслідок ракетних атак у Києві щонайменше половина споживачів залишилася без світла. Про це в Telegram повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.
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"Через масовану ракетну атаку за розпорядженням НЕК Укренерго енергетики розпочали екстрені відключення світла по всій Україні. Зокрема, і в столиці. Це необхідний крок задля збалансування енергосистеми та уникнення аварій на обладнанні. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють! У столиці без світла попередньо щонайменше половина клієнтів", – повідомив Кличко.
Нагадаємо
Сьогодні внаслідок ворожої атаки у Києві попередньо збили чотири ракети.