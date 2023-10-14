В Киеве спасатели сняли двух подростков с крыши пятиэтажки с крыши пятиэтажки

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“Сегодня в 17:54 столичные спасатели получили сообщение о том, что двое подростков залезли на крышу и не могут спуститься.

Прибыв на место, специалисты ГСЧС установили, что на крыше 5 этажа находятся двое несовершеннолетних”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что подростков сняли с крыши с помощью коленчатого подъемника и передали работникам полиции.

Напомним

Столичные спасатели помешали мужчине совершить самоубийство, который хотел прыгнуть с моста "Влюбленных".