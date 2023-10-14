У Києві рятувальники зняли двох підлітків з даху п'ятиповерхівки
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. У суботу ввечері рятувальники Києва отримали виклик, адже двоє підлітків застрягли на даху п'ятиповерхівки та не могли самотужки злізти звідти. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС України.
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“Сьогодні о 17:54 столичні рятувальники отримали повідомлення про те, що двоє підлітків залізли на дах і не можуть спуститись.
Прибувши на місце, фахівці ДСНС встановили, що на даху 5 поверху знаходяться двоє неповнолітніх”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що підлітків зняли з даху за допомогою колінчастого підіймача та передали працівникам поліції.
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