В Киеве начался первый форум медицинских физиков
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Сегодня в столице начал свою работу Форум физиков. Мероприятие проходит при участии врачей и ученых в Клинике Спиженко, передает корреспондент УНН.
По словам заведующего отделением медицинской физики Клиники Спиженко Руслана Зелинского, сегодняшний форум медицинских физиков должен стать отправной точкой в развитии медицинской физики в Украине.
"Вопросы медицинской физики в Украине на данный момент являются весьма актуальным, достаточно много проблем у медицинских физиков и я очень надеюсь, что сегодняшнее мероприятие будет определенной отправной точкой в развитии медицинской физики в Украине", - сказал Р.Зелинский.
Руководитель Ассоциации частных клиник Украины Олег Спиженко, в свою очередь, отметил, что мероприятие должно стать площадкой для профессиональной дискуссии и обмена опытом между учеными.
"Мы хотим, чтобы вы (медицинские физики - ред.), имели возможность иметь такую площадку для живой и активной дискуссии. И чтобы вы, как владельцы интеллектуального труда, смогли обмениваться опытом. Ведь, к сожалению, мы живем в трудное время, в Украину заходит немного инвесторов, но науке нужно развиваться", - подчеркнул О.Спиженко.
Напомним, как сообщал УНН, во время форума будет работать три секции. Завершится мероприятие проведением круглого стола.
Специалисты обсудят мультимодальный подход в использовании диагностических процедур при изучения и планирования лучевого лечения, основные пути обеспечения качества и безопасности рентгенологических исследований, внедрение методики электронной терапии, планирование тотального облучения головного мозга с интегрированным буст на метастазы и другие актуальные вопросы.
Также напомним, по словам врачей, последние достижения физики сделали лучевую терапию, применяемую для лечения онкологических болезней, гораздо эффективнее.