У Києві розпочався перший форум медичних фізиків
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Сьогодні у столиці розпочав свою роботу Форум фізиків. Захід проходить за участю лікарів та науковців у Клініці Спіженка, передає кореспондент УНН.
За словами завідувача відділення медичної фізики Клініки Спіженка Руслана Зелінського, сьогоднішній форум медичних фізиків має стати відправною точкою у розвитку медичної фізики в Україні.
"Питання медичної фізики в Україні на даний момент є досить актуальним, є досить багато проблем у медичних фізиків і я дуже сподіваюся, що сьогоднішній захід певною відправною точкою у розвитку медичної фізики в Україні", - сказав Р.Зелінський.
Керівник Асоціації приватних клінік України Олег Спіженко, у свою чергу, зазначив, що захід має стати майданчиком для професійної дискусії та обміну досвідом між науковцями.
"Ми хочемо, щоб ви (медичні фізики – ред.), мали можливість мати такий майданчик для живої і активної дискусії. І щоб ви, як власники інтелектуальної праці, змогли обмінюватися досвідом. Бо, на жаль, ми живемо у тяжкий час, що в Україну заходить небагато інвесторів, але науці потрібно розвиватися", - наголосив О.Спіженко.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, під час форуму працюватиме три секції. Завершиться захід проведенням круглого столу.
Фахівці обговорять мультимодальний підхід у використанні діагностичних процедур під час студіювання і планування променевого лікування, основні шляхи забезпечення якості та безпеки рентгенологічних досліджень, впровадження методики електронної терапії, планування тотального опромінення головного мозку з інтегрованим бустом на метастази та інші актуальні питання.
Також нагадаємо, за словами лікарів, останні досягнення фізики зробили променеву терапію, яка застосовується у лікування онкологічних хвороб, набагато ефективнішою.