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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 38462 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 102049 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 124090 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 131637 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 168932 просмотра

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7 марта, 17:42 • 153273 просмотра

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7 марта, 15:45 • 141033 просмотра

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В Киеве разбойник с ножом напал на женщину

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 июля. УНН. Столичные правоохранители в течение часа задержали мужчину за разбойное нападение. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает УНН.

“Следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества”, - говорится в сообщении.

Как отмечается, в дежурную часть Святошинского управления полиции поступило сообщение о том, что на улице Василия Верховинца на прохожую напал неизвестный с ножом. На вызов выехали экипажи патрульных и следственно-оперативная группа.

Работники полиции выяснили, что женщина возвращалась домой и не заметила мужчину, который подошел со спины. Злоумышленник схватил ее и, угрожая ножом, потребовал отдать мобильный телефон. Когда киевлянка пыталась вырваться, нападающий несколько раз ударил ее ножом, а потом забрал сумку и скрылся.

Пострадавшую с резаными ранами тела и рук доставили в больничное учреждение. Ей оказана необходимая медицинская помощь.

В ходе отработки территории правоохранители разыскали злоумышленника. Им оказался ранее судимый 38-летний мужчина, который недавно освободился из мест лишения свободы.

Правонарушитель задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Напомним, 23 июля под Киевом задержали серийного разбойника.

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