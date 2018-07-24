У Києві розбійник з ножем напав на жінку
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Столичні правоохоронці упродовж години затримали чоловіка за розбійний напад. Про це повідомила прес-служба відомства, передає УНН.
“Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі з конфіскацією майна”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, до чергової частини Святошинського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Василя Верховинця на перехожу напав невідомий із ножем. На виклик виїхали екіпажі патрульних та слідчо-оперативна група.
Працівники поліції з’ясували, що жінка поверталась додому та не помітила чоловіка, який підійшов зі спини. Зловмисник схопив її та, погрожуючи ножем, почав вимагати віддати мобільний телефон. Коли киянка намагалася вирватись, нападник кілька разів вдарив її ножем, а потім забрав сумку та втік.
Потерпілу із різаними ранами тіла та рук доставили до лікарняного закладу. Їй надано необхідну медичну допомогу.
У ході відпрацювання території правоохоронці розшукали зловмисника. Ним виявився раніше судимий 38-річний чоловік, який нещодавно звільнився з місць позбавлення волі.
Правопорушника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Нагадаємо, 23 липня під Києвом затримали серійного розбійника.