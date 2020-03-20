В Киеве резко ухудшится погода: ожидается дождь со снегом

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 103814 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 106448 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 108406 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 107109 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 116482 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101642 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105909 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106770 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131671 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130498 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

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Актуальное
В Киеве резко ухудшится погода: ожидается дождь со снегом

В Киеве резко ухудшится погода: ожидается дождь со снегом

Киев  •  УНН

 • 26210 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Завтра, 21 марта, в столице ожидается днем дождь, вечером с мокрым снегом. Об этом предупредили в Украинском гидрометцентре, передает УНН.

По информации синоптиков, в субботу также будет облачно с прояснениями, ветер северо-западный, 7-12 м/с, температура ночью 2-4° тепла, днем 6-8°.

22-23 марта погода ухудшится. 22 марта - облачно, небольшой мокрый снег, ветер северный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, снижение температуры ночью до 0-2° мороза, днем - до 0-2° тепла.

23 марта, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Однако уже 24-25 марта ожидается небольшой снег, температура ночью 3-5° мороза, днем 1-3° тепла.

Напомним, синоптики прогнозируют дождливый конец недели.

Украинские Национальные Новости

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