В Киеве резко ухудшится погода: ожидается дождь со снегом
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Завтра, 21 марта, в столице ожидается днем дождь, вечером с мокрым снегом. Об этом предупредили в Украинском гидрометцентре, передает УНН.
По информации синоптиков, в субботу также будет облачно с прояснениями, ветер северо-западный, 7-12 м/с, температура ночью 2-4° тепла, днем 6-8°.
22-23 марта погода ухудшится. 22 марта - облачно, небольшой мокрый снег, ветер северный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, снижение температуры ночью до 0-2° мороза, днем - до 0-2° тепла.
23 марта, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Однако уже 24-25 марта ожидается небольшой снег, температура ночью 3-5° мороза, днем 1-3° тепла.
Напомним, синоптики прогнозируют дождливый конец недели.