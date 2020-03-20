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У Києві різко погіршиться погода: очікують дощ із снігом

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Завтра, 21 березня, в столиці очікується вдень дощ, ввечері з мокрим снігом. Про це попередили в Українському гідрометцентрі, передає УНН.

За інформацією синоптиків, у суботу також буде хмарно з проясненнями, вітер північно-західний, 7-12 м/с, температура вночі 2-4° тепла, вдень 6-8°.

22-23 березня погода погіршиться. 22 березня – хмарно, невеликий мокрий сніг, вітер північний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, зниження температури вночі до 0-2° морозу, вдень – до 0-2° тепла.

23 березня, без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Проте вже 24-25 березня очікується невеликий сніг, температура вночі 3-5° морозу, вдень 1-3° тепла.

Нагадаємо, синоптики прогнозують дощовий кінець тижня.

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