У Києві різко погіршиться погода: очікують дощ із снігом
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Завтра, 21 березня, в столиці очікується вдень дощ, ввечері з мокрим снігом. Про це попередили в Українському гідрометцентрі, передає УНН.
За інформацією синоптиків, у суботу також буде хмарно з проясненнями, вітер північно-західний, 7-12 м/с, температура вночі 2-4° тепла, вдень 6-8°.
22-23 березня погода погіршиться. 22 березня – хмарно, невеликий мокрий сніг, вітер північний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, зниження температури вночі до 0-2° морозу, вдень – до 0-2° тепла.
23 березня, без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Проте вже 24-25 березня очікується невеликий сніг, температура вночі 3-5° морозу, вдень 1-3° тепла.
Нагадаємо, синоптики прогнозують дощовий кінець тижня.