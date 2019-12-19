В Киеве прошло шествие помощников Святого Николая

"В рамках новогодней акции" Не забудь поздравить "в Киеве прошло шествие волонтеров-помощников Святого Николая. Акция имеет целью адресно поздравить клиентов сети центров социальных служб для семьи, детей и молодежи Киева, которые не имеют возможности посещать традиционные новогодние мероприятия" , - сказала заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

Сообщается, что в начале мероприятия одеты в новогодние костюмы помощники Святого Николая - волонтеры сети Центров социальных служб для семьи, детей и молодежи г.. Киева и лидеры детских и молодежных общественных организаций, студенты получили от "Национальной Организации Скаутов Украины" Свет Мира из Вифлеема. Во время шествия каждый желающий смог получить частичку Света Мира из Вифлеема от волонтеров - помощников Святого Николая.

Отмечается, что во время шествия волонтеры центров социальных служб для семьи, детей и молодежи Киева, лидеры молодежных общественных организаций шагают Киевом, приветствуют киевлян, гостей города с праздниками, дарят свои улыбки, хорошее настроение.

Напомним, в Киеве зажгли главную елку страны.

Также напомним, Зеленскому передали Вифлеемский огонь мира.