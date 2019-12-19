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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 45108 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
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5 марта, 17:33 • 137044 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 141647 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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В Киеве прошло шествие помощников Святого Николая

В Киеве прошло шествие помощников Святого Николая

Киев  •  УНН

 • 14063 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. В рамках новогодней акции "Не забудь поздравить" в Киеве прошло шествие волонтеров-помощников Святого Николая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службы КГГА.

"В рамках новогодней акции" Не забудь поздравить "в Киеве прошло шествие волонтеров-помощников Святого Николая. Акция имеет целью адресно поздравить клиентов сети центров социальных служб для семьи, детей и молодежи Киева, которые не имеют возможности посещать традиционные новогодние мероприятия" , - сказала заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

Сообщается, что в начале мероприятия одеты в новогодние костюмы помощники Святого Николая - волонтеры сети Центров социальных служб для семьи, детей и молодежи г.. Киева и лидеры детских и молодежных общественных организаций, студенты получили от "Национальной Организации Скаутов Украины" Свет Мира из Вифлеема. Во время шествия каждый желающий смог получить частичку Света Мира из Вифлеема от волонтеров - помощников Святого Николая.

Отмечается, что во время шествия волонтеры центров социальных служб для семьи, детей и молодежи Киева, лидеры молодежных общественных организаций шагают Киевом, приветствуют киевлян, гостей города с праздниками, дарят свои улыбки, хорошее настроение.

Напомним, в Киеве зажгли главную елку страны.

Также напомним, Зеленскому передали Вифлеемский огонь мира.

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